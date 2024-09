Die Motive sind zusammengestellt, die Bestellfrist startet: Bis einschließlich 22. September kann der in limitierter Auflage im A3-Format gedruckte Ludwigshafen-Kalender 2025 über die Tourist-Information am Berliner Platz 1 bestellt werden.

Bestellungen werden per E-Mail an tourist-info@lukom.com und telefonisch unter 0621 512036 entgegengenommen. Auch direkt vor Ort bei der Tourist-Info am Berliner Platz 1 können die Kalender geordert werden, wie die Marketinggesellschaft Lukom informiert. Die 13 Fotomotive mit attraktiven Bildern aus Ludwigshafen wurden durch die aktuell über 21.000 Follower der Facebook-Seite „Ludwigshafen.Stadtmarketing“ und durch die Redaktion der Unternehmenskommunikation der Lukom ausgewählt. Die Aufnahmen stammen von ambitionierten Amateurfotografinnen und -fotografen, die sich mit ihren Bildbeiträgen in der Community dieser Seite engagieren. Die Kalender werden in Biofarben, mit Ökostrom und auf FSC-zertifiziertem Papier in hochwertigem Druck gefertigt und sind zum Preis von elf Euro erhältlich. Die gedruckten Kalender werden laut Lukom bis 17. Oktober vorliegen.