Eine Gruppe Feuerwehrleute aus Neustadt hat am Donnerstag in Ludwigshafen Station gemacht, um Spendengelder für Flutopfer im Ahrtal zu sammeln. Die Gruppe läuft dafür in Feuerwehrschutzkleidung von ihrem Ausgangspunkt Neustadt knapp 300 Kilometer zur Gemeinde Mayschoß ins Ahrtal. Die geplante Route führt die Gruppe über Ludwigshafen, Worms, Mainz, Koblenz und Sinzig. Unterwegs wollen die vier Kameraden alle Feuerwehren anlaufen, mit denen sie während der Flutkatastrophe in Mayschoß zusammenarbeiteten. An der Hauptfeuerwache am Kaiserwörthdamm in Ludwigshafen bekamen sie am Donnerstagnachmittag insgesamt 750 Euro an Spendengeldern überreicht. Es handelt sich dabei um Privatspenden von Feuerwehrleuten der Freiwilligen Feuerwehr und der Berufsfeuerwehr aus Ludwigshafen.