Eine 54-jährige Ludwigshafenerin hat am Dienstag um 10 Uhr eine E-Mail erhalten, dass ihr Account gehackt worden sei. Laut Polizei versuchte ein Unbekannter sie damit zu erpressen, Videos zu verbreiten, wenn sie nicht 500 Dollar zahle. Die Frau ging nicht auf die Forderung ein.

Bereits am 8. März ist eine 76-Jährige gegen 11 Uhr beim Surfen im Internet auf eine Seite weitergeleitet worden, die sie nicht wegklicken konnte. Zudem erschien ein Hinweisfeld mit einer Telefonnummer. Die 76-Jährige rief diese an. Am anderen Ende der Leitung antwortete ein angeblicher Microsoft-Mitarbeiter und gab ihr gegenüber an, dass ihr Computer gehackt worden sei. Die Seniorin sollte Xbox-Gutscheinkarten im Wert von 400 Euro kaufen, damit man ihr helfen könne, heißt es von der Polizei. Die 76-Jährige erkannte den Betrugsversuch und beendete das Telefonat. In beiden Fällen entstand kein Sachschaden.