Florian Moritz ist neuer Leiter des Ludwigshafener Bereichs Straßenverkehr. Er mag „neue Herausforderungen“, sagt der 39-Jährige, der aus Bad Dürkheim nach LU wechselt.

Seit 1. Mai verstärkt Florian Moritz die Ludwigshafener Stadtverwaltung und leitet den Bereich Straßenverkehr. Der gebürtige Niedersachse folgt auf Edeltraud Heller-Andor, die ihren Ruhestand angetreten hat. Mit dem 39-Jährigen wird die Ludwigshafener Bad-Dürkheim-Connection weiter ausgebaut.

Seine Heimatregion verließ Florian Moritz nach seinem Berufseinstieg bereits mit 19 Jahren in Richtung Mannheim. Dort arbeitete er seit 2006 rund zehn Jahre für verschiedene Einrichtungen des baden-württembergischen Justizvollzugs. 2016 orientierte er sich neu und wechselte nach Bad Dürkheim, wo er ab 2019 das Sachgebiet Öffentliche Sicherheit und Ordnung führte.

Wurstmarkt abgesichert

Neben zahlreichen ordnungsrechtlichen Themen umfasste der Job auch die Begleitung anspruchsvoller und mitunter sensibler Fragestellungen sowie die Vorbereitung und Absicherung von Großveranstaltungen wie dem Dürkheimer Wurstmarkt. 2022 erweiterte Moritz neben seiner Tätigkeit als Ordnungsamtsleiter seinen Wirkungskreis als stellvertretender Fachbereichsleiter für Bürgerdienste und soziale Einrichtungen. „Daher sind mir Themen wie verkehrsrechtliche Anordnungen und auch ausgefallene Verkehrszeichen nicht fremd“, sagt Moritz. Als sich mit der vakanten Führungsposition jetzt die Chance für einen Wechsel nach Ludwigshafen ergab, griff der 39-Jährige zu.

„Spannendes Berufsumfeld“

„Ich mag neue Herausforderungen sowie Abwechslung bei der Arbeit, daher ist dieses Berufsumfeld für mich spannend“, sagt Moritz. Im Vergleich zum eher beschaulichen Bad Dürkheim sei Ludwigshafen eine deutlich größere Hausnummer mit viel mehr Mitarbeitern. Daher liege sein Augenmerk zunächst darauf, sich mit den hiesigen Strukturen vertraut zu machen. „In größeren Verwaltungen liegt meist eine ausgeprägtere Arbeitsteilung mit entsprechenden Spezialisierungen vor, während man in kleineren Verwaltungseinheiten eher mal dazu tendiert, als Allrounder tätig zu sein“, fasst Moritz seine Eindrücke zusammen.

„Kundenorientiert weiterentwickeln“

Bürgermeister und Kämmerer Andreas Schwarz (SPD) sagt über Moritz: „Mit seinen Kenntnissen sowie seiner Motivation ist er eine Verstärkung für Ludwigshafen und kann den Bereich Straßenverkehr kundenorientiert weiterentwickeln. Wir freuen uns, dass er sich dafür entschieden hat und ab sofort die Stadtverwaltung tatkräftig unterstützt.“

„Kleiner Kulturschock“

Moritz meint: „Seit ich hier in der Region bin, habe ich die Gegend schnell schätzen und lieben gelernt, weil man hier alles vor der Haustür hat, was man braucht. Allerdings bedeutete der Kontakt mit der Rhein-Neckar-Region auch einen kleinen Kulturschock für mich. Für mich als Niedersachse gestaltete es sich anfangs vor allem sprachlich herausfordernd“, gibt er zu. Seit rund 20 Jahren lebt Moritz mittlerweile in der Metropolregion Rhein-Neckar. In der Freizeit verbringt er gerne Zeit mit der Familie, ist sportlich in der Natur unterwegs oder entspannt beim Grillen.

Beigeordneter Lars Pletscher. Foto: Steffen Gierescher

Moritz ist – wenn man so will – der nächste Personaltransfer aus Bad Dürkheim: Bereits vier andere Männer mit Wohnadresse oder beruflicher Vergangenheit in der Nachbarstadt setzen in Ludwigshafen in den Bereichen Politik, Straßenbau, Fasnacht und Hotelgewerbe Akzente.

Seinen Einfluss auf die Bildungs- und Sportpolitik der größten Stadt der Pfalz macht Lars Pletscher (46, CDU) geltend. Als neues Mitglied des fünfköpfigen Stadtvorstands führt er seit 1. Januar eines der größten Dezernate mit rund 2000 Mitarbeitern und kümmert sich dort auch um die Themen Jugend und Familie. Pletscher wohnt zwar mit seiner Familie in Lambsheim, war aber fast sieben Jahre Geschäftsführender Beamter in Bad Dürkheim und ist nun beruflich nach Ludwigshafen zurück. Hier ist er geboren und aufgewachsen.

Hochstraßenexperte Eberhard Küssner. Foto: Steffen Gierescher

Man nennt ihn „Mr. Hochstraße“

Gebürtiger Ludwigshafener mit Wohnadresse Bad Dürkheim ist auch „Mr. Hochstraße“ Eberhard Küssner (56). Als Gesamtleiter für das Hochstraßensystem bei der verantwortlichen Bauprojektgesellschaft gestaltet der Bauingenieur aktiv die Ludwigshafener Infrastruktur der Zukunft mit.

Andreas Müss Foto: privat

Zum Chef von 95.000 Narren ist jüngst Andreas Müss (50) aufgestiegen – wie Pletscher und Küssner ist auch der Unternehmensberater in Ludwigshafen zur Welt gekommen, zu Hause ist er mit seiner Familie in Bad Dürkheim. Der ehemalige Stadtprinz von Ludwigshafen und Ehrenvorsitzender des Karnevalvereins Rheinschanze ist Präsident der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine.

Hotel-Manager Wolfgang Riehl. Foto: Steffen Gierescher

Ludwigshafen zumindest am Hauptbahnhof mitgestalten will ein weiterer Bad Dürkheimer: Wolfgang Riehl. Der 60-Jährige ist neuer Betreiber des „Leoso“-Hotels, das ein Investor aus dem Ausland für mehrere Millionen Euro saniert und bis Oktober zum bundesweit ersten Standort einer Budget-Kette für Geschäftsreisende umwandeln will: über 190 Zimmer, verteilt auf sechs Etagen.