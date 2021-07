Das T-Shirt zur Ludwigshafener Beteiligung am Christopher Street Day (CSD) Rhein-Neckar wird laut Stadtmarketinggesellschaft Lukom ab sofort in neuer Auflage angeboten und ausschließlich nach individueller Vorbestellung gefertigt. Erstmals werden diese Shirts in 100 Prozent hochwertiger Bio-Qualität verkauft, Fair Trade zertifiziert, mit kurzen Ärmeln, Rundhalsausschnitt und in „zeitgemäßer Unisex-Form“. Neben dem farbigen Aufdruck vorne mit der Silhouette der Stadt und dem Schriftzug „Ludwigshafen@CSD“ ist auf die schwarzen Shirts weiß am Ärmel „Ludwigshafen am Rhein“ aufgedruckt. Der Verkaufspreis beträgt 19 Euro.

Bei der Tourist-Info bestellen

Wer spätestens bis 2. August bestellt, kann das Shirt noch vor dem diesjährigen CSD Rhein-Neckar (14. August) voraussichtlich ab 9. August abholen. Weitere Bestellungen werden auch noch bis spätestens 27. August entgegengenommen. Der Kontakt zur Bestellung läuft über die Tourist-Information, Berliner Platz 1, Telefon 0621/512036, E-Mail an tourist-info@lukom.com.