„Die erste Woche, an der an rheinland-pfälzischen Schulen nur noch montags statt wie bislang zwei Mal wöchentlich Corona-Schnelltests durchgeführt werden ist vorbei, und schon jetzt ist klar, dass dieses Angebot dringend wieder ausgeweitet werden muss“, teilt Daniel Beiner, schulpolitischer Sprecher der CDU-Stadtratsfraktion, per Presseerklärung mit. Auch in Ludwigshafen sei das Unverständnis bezüglich der neuen Regelung zu spüren – sowohl in den Lehrerkollegien wie auch bei den Schülern. „Daher müssen die Tests auf zwei, wenn nicht sogar drei Termine in der Woche ausgeweitet werden“, fordert die CDU-Stadtratsfraktion. „Wir wollen einer von einigen befürchteten Schulschließung vorbeugen!“, betont Beiner. Auch über eine Wiedereinführung der generellen Maskenpflicht an Schulen müsse gesprochen werden.

Angesichts zahlreicher Coronainfektionen bei Kindern und Jugendlichen zeigt sich auch die CDU-Landtagsabgeordnete Marion Schneid besorgt: „Mit der Reduzierung der Tests vermittelt die Landesregierung den Eindruck, die Pandemie sei überstanden. Gerade das ist das falsche Signal!“