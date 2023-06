Die Zahngesundheit der jungen und älteren Menschen in Ludwigshafen hat sich in den letzten Jahren verschlechtert. Das zeigt der Barmer-Zahnreport, den Autoren der Technischen Universität Dresden und Datenanalytiker des Unternehmens Agenon erstellt haben. Der Report der Krankenkasse hat für 20-, 40- und 60-Jährige untersucht, wie lange sie keine Zahntherapie wie etwa neue Kronen, Wurzel- und Parodontitisbehandlungen, Zahnentfernungen oder Füllungen benötigten. Und dabei sieht die Studie bei den Ludwigshafenern Defizite: Die durchschnittliche Zeit ohne Zahntherapie in den Jahren 2012 bis 2020 sei bei den 60-Jährigen aus Ludwigshafen von 2,56 Jahre auf 2,12 Jahre gesunken. Bei den 40-Jährigen nahm sie im gleichen Zeitraum von 2,03 Jahre auf 2,54 Jahre zu. Die Zeit ohne Zahntherapie bei den 20-Jährigen aus der Stadt verringerte sich von 5,06 Jahre auf 4,66 Jahre. Im Klartext: Ein großer Teil der Ludwigshafener muss häufiger zum Zahnarzt. „Viele Zahnerkrankungen lassen sich vermeiden. Neben der persönlichen Mundhygiene und einer zahngesunden Ernährung sollten wir weiter darauf setzen, dass die Zahnarztpraxen Prophylaxe intensivieren“, sagt Annette Rasch, Geschäftsführerin der Barmer in Ludwigshafen.