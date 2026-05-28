Ein 38-Jähriger aus Ludwigshafen soll seine Ex-Freundin bedroht, geschlagen und vergewaltigt haben. Er bestreitet die Vorwürfe vor dem Landgericht Frankenthal.

In einem am Mittwoch begonnenen Prozess wird einem 38-jährigen, in Ludwigshafen lebenden Mann vorgeworfen, seine Ex-Freundin an mehreren Orten geschlagen, bedroht und schließlich in ihrer Wohnung vergewaltigt zu haben. In seiner Vernehmung am ersten Verhandlungstag hat der Beschuldigte die Vorwürfe weitgehend bestritten und eine andere Version der Ereignisse am Tattag präsentiert. Der Sex sei einvernehmlich gewesen.

Wie Oberstaatsanwältin Petra Zimmermann dem Angeklagten vorhält, habe er am 19. September 2024 seine Ex-Freundin im Hausflur ihres Wohnhauses in Ludwigshafen abgepasst und aufgefordert, mit ihm zu kommen. Als sie sich weigerte, habe er ihr mit einem Teleskopschlagstock auf das Handgelenk geschlagen. Aus Angst sei die Geschädigte mit dem Angeklagten in ihrem Pkw losgefahren. Während eines Stopps in einem Waldgebiet in der Nähe von Frankenthal habe der Angeklagte die Frau bedroht und erneut geschlagen. Hintergrund sei der Wunsch der Frau nach einer Trennung gewesen. Er habe sie dazu bewegen wollen, wieder seine Geliebte zu sein. Danach seien beide zurück in die Wohnung der Frau gefahren. Dort habe der Angeklagte sich und die Frau entkleidet und gegen ihren Willen Vaginalverkehr ausgeübt.

„Ich war nie gewalttätig“

Der 38-jährige Angeklagte ist nicht vorbestraft und rumänischer Staatsbürger, ebenso wie die geschädigte Ex-Freundin. Sie wird im Prozess in der Nebenklage von einer Rechtsanwältin vertreten. Beide hätten zunächst in Rumänien, seit 2017 dann in Deutschland zusammengelebt, zuerst in München. Vor drei Jahren seien sie nach Ludwigshafen gezogen, erzählt der gepflegt auftretende Angeklagte, der eine umfangreiche Aussage zu seiner Person und zum Tattag macht. Weil er nur schlecht Deutsch spricht, werden Fragen und Antworten von einem Dolmetscher übersetzt.

Er sei gelernter Metallhandwerker und arbeite derzeit bei einer Baufirma, sagt der Angeklagte auf Nachfrage des Richters. Er nehme weder Drogen noch trinke er Alkohol. Bis zum Vorfall habe er mehr als zehn Jahre eine Beziehung mit der Geschädigten geführt. „Ich habe sie nicht geschlagen, war nie gewalttätig“, sagt er zu den Vorwürfen.

Er sei am Tattag zu ihr gegangen, um über gemeinsame Schulden zu sprechen. Im Hausflur habe er sie zufällig getroffen. Beide hätten einen Bankkredit über 75.000 Euro aufgenommen, damit sich der Bruder der Frau mit seiner Familie eine Eigentumswohnung kaufen konnte. Gemeinsam seien sie anschließend mit dem Auto der Frau an einen See gefahren, um in Ruhe reden zu können. Die Frau sei gefahren. Danach seien beide in ihre Wohnung zurückgekehrt. Dort sei es zu „normalem Sex“ gekommen. Warum sie ihn bei der Polizei angezeigt habe, könne er sich nicht erklären.

Sichtbare Verletzung am Handgelenk

Der Angeklagte räumt auf Nachfrage des Richters ein, er habe bei der Diskussion im Treppenhaus einen herumstehenden Stock oder Besenstiel ergriffen. Sie habe geschrien, er habe sie damit nur erschrecken wollen und sie versehentlich getroffen. Er habe sich sofort entschuldigt und den Stock weggeworfen. Einen Teleskopschlagstock habe er nicht besessen. Ein vom Richter gezeigtes Beweisfoto der Polizei dokumentiert allerdings eine sichtbare Verletzung.

Er habe die Frau weder im Auto noch am See geschlagen. Beide hätten sich normal darüber unterhalten, wie es mit Kredit und Beziehung weitergehen solle. Sie habe versprochen, den Kredit auf ihren Namen zu übernehmen. Dass sie einen anderen habe und sich wirklich trennen wolle, habe er nicht geglaubt. Sie habe ihn wohl eifersüchtig machen wollen. So etwas habe sie nicht zum ersten Mal gesagt.

Bei der Rückfahrt habe er sie nach Sex gefragt. Sie habe eingewilligt. Er habe gesagt, dass er kein Kondom dabeihabe. Sie habe geantwortet, das sei egal, weil sie gerade ihre Regelblutung habe. Wie der Beschuldigte auf Nachfragen des Gerichts einräumte, hatte es vor dem Tattag in der langjährigen Beziehung bereits gekriselt. Beide hätten deshalb eine Beziehungspause vereinbart gehabt. Die Frau habe vier Wochen bei ihrer Schwägerin gewohnt. Dennoch habe sie ihn in dieser Zeit gelegentlich zum Sex in seiner Wohnung besucht. Der Prozess wird am 11. Juni fortgesetzt.