Der Haushalt

Die Zukunft dieser Stadt steht im kommenden Jahr auf dem Spiel: Gleich Ende Januar muss die Stadtspitze im Verbund mit dem Stadtrat ein ganz dickes Brett bohren – denn bis dahin muss sie den Finanzaufsehern der ADD erklären, wie sie einen satten zweistelligen Millionenbetrag einsparen will. Ansonsten wird die Trierer Behörde den Haushalt nicht genehmigen. Den am 7. November von Kämmerer Andreas Schwarz (SPD) vorgestellten Etatplan für 2023 hat die ADD nicht akzeptiert. Trotz einer darin vorgesehenen Erhöhung der Grundsteuern. Zu hoch ist ihr das Defizit von 98 Millionen Euro.

Die Hochstraßen

Eine zweite Großbaustelle der Stadt ist und bleibt die Finanzierung des Hochstraßensystems. Die Kosten für die Sanierung entsprechen dabei dem Umfang der Gesamtverschuldung: 1,5 Milliarden Euro. Noch wird über die Lastenverteilung verhandelt. Eine Ersatzbrücke für die Hochstraße Süd (97 Millionen Euro) durfte der Stadtrat am 12. Dezember nur aufgrund einer Sondergenehmigung des Landesverkehrsministeriums beschließen. Im Januar soll die europaweite Ausschreibung für den Lückenschluss beginnen, erste Gründungsarbeiten könnten Mitte 2023 starten. Stehen soll die neue, rund 500 Meter lange Spannbetonkonstruktion Ende 2025. Danach soll der Rückbau der Hochstraße Nord eingeleitet werden.

Das Rathaus

Bis dahin soll auch der 80 Millionen Euro teure Rathaus-Abriss abgeschlossen sein. Er ist eng verwoben mit dem Hochstraßenkomplex. Denn das Rathaus soll weichen, um Platz für die ebenerdige Helmut-Kohl-Allee zu machen. Sie soll die Nordtrasse ersetzen.

Das „Metropol“

Ob das am Berliner Platz geplante Hochhausprojekt „Metropol“ jemals Realität wird oder auch da ein Ersatz her muss, steht in den Sternen. Die für den Bau gegründete Projektgesellschaft hat die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt. Der Insolvenzverwalter sucht nun einen neuen Investor. Bisher allerdings vergeblich.

