Der Ludwigshafener AfD-Kreisvorstand reagiert bestürzt auf den Messerangriff auf den Mannheimer Gemeinderatskandidaten Heinrich Koch und wünscht ihm eine schnelle und vollständige Genesung. „Wer seine politische Meinung mit Gewalt – ganz gleich ob gegen Sachen oder gar gegen Menschen – untermauern muss, der hat ungeachtet seiner politischen Positionierung den Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung endgültig verlassen und verdient es, mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft zu werden“, sagt Kreisvorsitzender Johannes Thiedig, der auch Spitzenkandidat bei der Stadtratswahl am 9. Juni ist.

„Schlicht ein Terrorist“

„Es ist unerträglich, dass die AfD immer wieder als Hauptmotor für die politische Eskalation angeführt wird, obwohl sämtliche Statistiken beweisen, dass keine andere Partei körperlich so häufig angegriffen wird wie die AfD. Die medial übliche Täter-Opfer-Umkehr wird auch in diesem Fall wohl leider nicht mehr lange auf sich warten lassen. Dabei ist der Fall klar: Wer Wahlplakate klebt, ist ein Wahlkämpfer. Wer Wahlplakate abreißt, der hingegen ist ein Straftäter. Und wer dabei noch zum Messer greift, um unliebsame Plakatierer auch noch abzustechen, der ist schlicht ein Terrorist“, so der 47-Jährige.

Der Mannheimer AfD-Kommunalwahl-Kandidat Koch (62) ist am späten Dienstagabend um 22.45 Uhr mit einem Messer an Ohr und Bauch verletzt worden. Der Täter wurde festgenommen. Nach AfD-Angaben ereignete sich der Vorfall in der Nähe des Marktplatzes im Mannheimer Stadtteil Rheinau. Der AfD-Kandidat für den Gemeinderat hatte demnach mehrere Plakatabreißer auf frischer Tat ertappt. Als er eine der Personen gestellt habe, sei er von dieser angegriffen und mit einem Messer verletzt worden. Nach Angaben der AfD waren insgesamt drei Personen beteiligt, zwei konnten flüchten.