Ludwigshafen hat sich auf den Weg zu einer fahrradfreundlichen Kommune gemacht. Einstimmig sprach sich der Hauptausschuss am Montag für den Beitritt der Stadt zur Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Kommunen (AFFK) in Rheinland-Pfalz aus.

Damit werde zwar das sprichwörtliche Rad nicht neu erfunden, aber man könne damit gegenseitig von den Erfahrungen anderer Kommunen profitieren, war sich das Gremium einig. „Der Radverkehr hat sich in den vergangenen Jahren auch als kleines Pflänzchen gut in der Stadt entwickelt“, erklärte Markus Lemberger für die SPD und freute sich besonders, dass in den 2500 Euro Jahresbeitrag für die Arbeitsgemeinschaft auch landesweite Werbung und Unterstützung enthalten sind: „Dafür ist das ein kleiner Beitrag.“ Ein längst überfälliger Schritt, sagte Hans-Uwe Daumann (Grüne im Rat) zum Beschluss und meinte damit den Arbeitskreis an sich. „In anderen Bundesländern gibt es so etwas schon seit zehn Jahren.“ Dass Ludwigshafen als zweitgrößte Stadt des Landes dem AFFK angehöre, sei nur folgerichtig.