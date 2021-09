Die Dreharbeiten für einen neuen „Tatort“ mit Lena Odenthal (als Ulrike Folkerts) und Lisa Bitter (als Johanna Stern) haben begonnen, wie der Südwestrundfunk (SWR) am Freitag mitgeteilt hat. Gedreht werde für die Folge „Und raus bist du“ bis Mitte Oktober in Muggensturm (Kreis Rastatt), Karlsruhe und Baden-Baden. In Ludwigshafen ist das Filmteam dieses Mal nicht. Der Grund: Laut einer SWR-Sprecherin habe man in Muggensturm eine geeignete Grundschule für den Dreh gefunden. Weil die dortige Handlung im Mittelpunkt der Folge steht, habe man die übrigen Drehorte so ausgesucht, dass sie in der Nähe liegen.

Ein toter Schüler

Bei „Und raus bist du“ ermitteln die Kommissarinnen im Fall eines toten Schülers, der seine Umgebung überfordert hat – ein sogenannter Systemsprenger. Isabel Braak inszeniert den Kriminalfall, zu dem Karlotta Ehrenberg das Drehbuch schrieb.