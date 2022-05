Am 11. Juni soll sich ganz Rheinland-Pfalz in eine riesengroße Sport- und Bewegungsarena verwandeln. Ludwigshafen natürlich auch. Daher ruft die Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ Vereine, Einrichtungen, Institutionen auf, sich mit einem Sport- oder Bewegungsangebot zu beteiligen.

Zentraler Aktionsstandort an diesem Samstag wird das Stadionvorgelände in der Erich-Reimann-Straße in Süd sein. Alternativ können die Vereine ihre Angebote auch vor Ort, sprich in ihren Stadtteilen, anbieten. Ob entspannte Radtour, Bouleturnier, Schnuppertanzen, Gymnastik für Senioren oder Laufabzeichen, Ganzkörper-Workout oder Familien-Fußballturnier – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Einzige Bedingung: Das Angebot soll für die Teilnehmer kostenfrei sein.

Im Vorjahr 260 Angebote

Für die Vereine bietet der Tag die Möglichkeit, sich zu präsentieren, mit anderen Einrichtungen zu vernetzen und darüber hinaus neue Mitglieder zu akquirieren. Wer weiß, mit welchem Angebot er dabei sein möchte, kann sich im Netz unter www.land-in-bewegung-rlp.de anmelden. Premiere feierte der Bewegungstag im Vorjahr mit über 260 Angeboten landesweit. Dies möchten die Organisatoren nun toppen.ier