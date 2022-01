In Ludwigshafen liegt der Anteil der Beschäftigten, die in Vollzeit weniger als 2284 Euro brutto im Monat verdienen und damit als Geringverdiener gelten, bei 10,2 Prozent. Das ist der niedrigste Anteil in ganz Rheinland-Pfalz und liegt deutlich unter der bundesweiten Quote von 18,7 Prozent. Dabei gibt es deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Der Anteil der in Vollzeit beschäftigten Männer, die zu den Geringverdienern zählen, beträgt in Ludwigshafen 8,1 Prozent. Bei weiblichen Vollzeitbeschäftigten ist dieser Anteil mit 16,1 Prozent doppelt so hoch.

Branchenstruktur wichtiger Faktor

Die Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2020 und stammen aus einer Untersuchung des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Die Forscher stützen sich dabei auf Daten der Bundesagentur für Arbeit. Sie verweisen darauf, dass der Anteil der Geringverdiener in großstädtischen Regionen und dort, wo große (Industrie-)Unternehmen angesiedelt sind, eher niedriger ist als beispielsweise in ländlich geprägten Räumen. Eine wichtige Rolle spielt auch die jeweilige Branchenstruktur. So zählen in der Gastronomie und in der Leiharbeit rund zwei Drittel der Beschäftigten zu den Geringverdienern. Hingegen liegt deren Anteil in der Metall- und Elektroindustrie, in der Banken- und Versicherungsbranche sowie in der öffentlichen Verwaltung im einstelligen Bereich.