Ludwigshafen gilt vielen als grau und industriell. Doch wer genauer hinschaut, entdeckt überraschend viel Frühling. Ein Streifzug zwischen Rhein, Blies und Ebertpark.

Eine Gans schnattert, im Gebüsch raschelt es leise. An der Blies verläuft der Vormittag entspannt. Schüler sitzen auf einer Wiese, ein Paar sitzt auf einer Bank, Hundebesitzer drehen ihre Runden. 16 Grad, die Sonne steht schon höher. Es ist einer dieser Tage, an denen man merkt: Ludwigshafen kann auch anders.

Lu hat nicht den besten Ruf. Viel Beton, Industrie, wenig Grün, lautet das gängige Bild. Doch wer die Stadt mit offenen Augen erkundet, kann schnell feststellen: Es gibt sie, die schönen Ecken. Man muss sie nur suchen.

Blüten am Brückenkopf

Die Frühlingstour startet auf der Brücke von Mannheim hinüber nach Ludwigshafen. Wer hier nach links blickt, sieht sie sofort: eine Reihe blühender Kirschbäume, zartrosa Wolken vor der Einfahrt zum S-Bahnhof-Mitte. Ihre Blüten wirken fast zu filigran für diesen Ort, als hätten sie sich verirrt zwischen Gleisen, Straßen, Baustellen und Beton. Radfahrer halten kurz an, zücken ihre Handys, machen Fotos. Ein Blick nach rechts auf die Konrad-Adenauer-Brücke genügt, und eine Baustelle rückt ins Bild. Ludwigshafen bleibt Ludwigshafen. Aber der Frühling setzt Kontrapunkte.

Ein paar Minuten später, im Stadtteil Süd, wirkt alles zunächst wieder nüchtern: moderne Gebäude, klare Linien, viel Glas und Beton. Die Emil-Nolde-Straße im Quartier Rheinufer Süd gilt als eine der besten Wohnadressen der Stadt. Auch hier ist der Frühling im vollen Gange. Zwischen den kühlen modernen grau-weißen Fassaden setzen blühende Bäume weiche Akzente. Innenhöfe, die im Winter streng wirken, bekommen plötzlich Farbe oder Farben.

Rheinblick und ruhige Momente

Weiter geht es zur Parkinsel. Auf der Wiese an der Rheinpromenade bilden Blumen ein großes „S“, in Lila, Rosa und Weiß. Dahinter glitzert der Rhein, Frachtschiffe ziehen gemächlich vorbei. Es ist ruhig hier. Einige ältere Menschen genießen die Sonne auf einer Bank, eine Zeitung in der Hand, den Rollator neben sich. Andere spazieren langsam am Wasser entlang. Nur vereinzelt sind Menschen unterwegs, die meisten scheinen den Tag noch vor sich zu haben. Die Farben des Frühlings mischen sich mit dem Blau des Flusses, an einem der schönsten Orte Ludwigshafens.

Eine Reihe blühender Kirschbäume, zartrosa Wolken vor der Einfahrt zum S-Bahnhof-Mitte. Foto: Mohammad Alhusain Kirschblüten am S-Bahnhof. Foto: Mohammad Alhusain Zwischen den kühlen modernen grau-weißen Fassaden setzen blühende Bäume in der Emil-Nolde-Straße weiche Akzente. Foto: Mohammad Alhusain Das Rheinufer-Süd in Frühlingsfarben. Foto: Mohammad Alhusain Blühende Bäume vor den großen Glasfassaden. Foto: Mohammad Alhusain An der Rheinpromenade bilden Blumen ein großes „S“, in Lila, Rosa und Weiß. Foto: Mohammad Alhusain Auf der Parkinsel blühen die Osterglocken auf. Foto: Mohammad Alhusain Im Ebertpark ist der Frühling im vollen Gange. Foto: Mohammad Alhusain Die Friedenskirche im Hintergrund. Foto: Mohammad Alhusain Gänse an der Blies genießen das warme Frühlingswetter. Foto: Mohammad Alhusain In Friesenheim stehen vereinzelt blühende Bäume. Foto: Mohammad Alhusain Auch im Alwin-Mittasch-Park lässt sich das Wetter gut genießen. Foto: Mohammad Alhusain Diese Magnolie steht im Ebertpark. Foto: Mohammad Alhusain Die Bäume blühen in mehreren Farben. Foto: Mohammad Alhusain Blütenmeer am Rheinufer Süd. Foto: Mohammad Alhusain Foto 1 von 15

Entlang der Blies

An der Blies zeigt sich die Stadt noch einmal von einer anderen Seite. Zwischen Mundenheim und Gartenstadt stehen erste Bäume in Blüte – vermutlich Zierkirschen oder Schlehen, die ihre weißen und rosafarbenen Blüten öffnen. Am Wasser herrscht Leben: Schülergruppen, Studierende der Hochschule, Spaziergänger, junge Paare. Gänse ziehen ihre Bahnen, irgendwo kläfft ein Hund. Es ist lebendig, aber nicht hektisch.

Der Frühling im Ebertpark

Ein Höhepunkt im Frühling ist der Ebertpark. 1925 zur Gartenbauausstellung angelegt, zeigt er sich heute von seiner besten Seite. Die Beete sind sorgfältig angelegt, Tulpen und Narzissen setzen kräftige Farbakzente. Stadtgärtner arbeiten zwischen den Anlagen, lockern Erde, schneiden zurück, kümmern sich um das Gesamtbild. Es riecht nach frischem Grün. Hier wirkt Lu geordnet, gepflegt und bewusst gestaltet.

In Friesenheim fallen noch weitere Orte ins Auge. Einer davon ist der kleine Park gegenüber der Friedenskirche, der Alwin-Mittasch-Park. Kein bekannter Name, kein touristisches Ziel – aber ein weiterer grüner Fleck in der Stadt. Und davon gibt es offenbar mehr, als manche denken.