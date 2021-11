Die Ludwigshafen-Kalender für das kommende Jahr sind ab sofort in der Tourist-Information am Berliner Platz erhältlich. Das hat die Marketinggesellschaft Lukom mitgeteilt. Neben 800 bereits vorbestellten Exemplaren gehen 50 weitere in den Verkauf. Der Kalender kostet elf Euro. „Ab sofort suchen wir Motive für den Kalender 2023, unseren Jubiläumskalender. Wir freuen uns über Zusendungen“, kündigt Projektleiter Torsten Kleb von der Lukom an. Die Querformate müssen eine Breite von mindestens 44 Zentimeter bei einer Auflösung von 300 dpi haben. Kontakt per E-Mail an kleb@lukom.com. Die Marketinggesellschaft verweist außerdem auf die ihren Angaben zufolge „besucherstärkste offizielle Facebook-Seite der Stadt Ludwigshafen“ namens „Ludwigshafen.Stadtmarketing“ mit derzeit über 16.500 Fans. In der Fotogalerie des Monats präsentieren Fotografen aus Stadt und Region im monatlichen Turnus ihren persönlichen Blick auf Ludwigshafen. Die dreizehn beliebtesten Motive sämtlicher Monatsgalerien haben Fans und Besucher der Facebook-Seite gewählt. Die Lukom hat diese zu einem Kalender im Format von 42 auf 30 Zentimeter zusammengestellt.