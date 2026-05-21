Die Stadt bittet um richtige Entsorgung von Gassibeuteln. Trotzdem tauchen gefüllte Beutel in Gullys und Hausmülltonnen auf. Ein echtes Ärgernis.

Falls Sie diese Kolumne beim Frühstück lesen wollen, vorab ein Warnhinweis: Es geht um ein sehr unappetitliches Thema – Hundekot. In Ludwigshafen sind über 8000 Hunde angemeldet. Es gibt Tausende Hundehalter, die täglich mit ihrem Fiffi Gassi gehen. Die Mehrzahl hat einen Gassibeutel dabei, um die Hinterlassenschaften des Hundes zu beseitigen. Dazu sind die Halter auch verpflichtet. Doch anscheinend haben einige Tierfreunde ein Problem damit, den mit dem Kot gefüllten Beutel ordnungsgemäß zu entsorgen.

Die Hundekotbeutel sind überall in der Stadt verfügbar. Foto: Michael Schmid

Es ist verständlich, dass niemand mit der Hundekacke in der Tasche nach Hause spazieren will. Doch die Beutel samt Inhalt werden oft nicht in den dafür vorgesehenen öffentlichen Abfallbehältern entsorgt. Stattdessen landen die Gassibeutel unter anderem im nächstgelegenen Gully. Die gefüllten Tüten liegen dann im Schmutzabfangeimer der Sinkkästen unter dem gusseisernen Rost. Eigentlich sind die Eimer dazu da, gröberen Schmutz wie Blätter und Äste aufzufangen, damit sie die Anschlussleitung zum Abwasserkanal unter der Straße nicht verstopfen. Die Sinkkästen müssen regelmäßig gereinigt werden, damit sie nicht verstopft sind und das Regenwasser ablaufen kann.

Kanalreiniger betroffen

Das wird zunehmend zum Problem für die Mitarbeiter der Stadtentwässerung, wenn sie dabei auf die stinkenden Hinterlassenschaften von Hunden treffen. Denn die Beutel verfangen sich in den Entwässerungsschlitzen der Schmutzfangeimer und reißen schnell auf. Die Mitarbeiter der Stadt müssen dann die Verdauungsreste der Vierbeiner mit der Hand entfernen. Ein echter Sch...job.

Die Beutel landen leider oft in Gullys. Foto: WBL

Die Stadt appelliert deshalb immer wieder an Hundebesitzer, die Kotbeutel nicht in Gullys zu werfen, sondern bitteschön in den in der Stadt großzügig verteilten öffentlichen Abfallkörben zu entsorgen. Doch auch dies klappt leider nicht immer. Und so landen die Gassibeutel auch immer wieder mal in meiner privaten Mülltonne, die in der Einfahrt zu unserem Grundstück steht.

Tonne frei zugänglich

Wir haben uns beim Hausbau aus Kostengründen gegen eine Mülltonnenbox entschieden. Die Häuschen aus Stahl kosten schnell mal 1300 Euro oder mehr. Und durch die Einführung der Gelben Tonne in Ludwigshafen wäre die verschließbare Box ohnehin schnell zu klein gewesen. Stattdessen haben wir die vier Tonnen für Rest- und Biomüll sowie Papier und Wertstoffe mit einer U-förmigen Hecke umgeben, um sie nicht ständig im Blick zu haben. Der Nachteil: Jeder Passant kann im Vorbeigehen seinen Abfall in unseren Tonnen entsorgen.

Das passiert immer mal wieder, oft sind es Papiertüten mit Essensresten oder eine leere Plastikflasche. Und leider landen auch gefüllte Hundekotbeutel in unserer schwarzen Restmülltonne. „Es ist schon wieder passiert. Das ist so eine Sauerei“, schimpft dann meine Frau, die beste Ehefrau von allen. Mit steigenden Temperaturen können einem die stinkenden Überraschungspäckchen den Atem verschlagen, wenn man die Tonne öffnet, um den Hausmüll darin zu entsorgen. Je nach Abholtermin kann diese Geruchsbelästigung einige Tage dauern. Bisher haben wir noch keinen Hundehalter auf frischer Tat ertappt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Frau das Herrchen oder Frauchen nachhaltig dazu bringen würde, den Beutel mit den Hinterlassenschaften des geliebten Vierbeiners wieder aus unserer Tonne zu holen und mitzunehmen.

Seitdem wir das Problem mit der illegalen Entsorgung vor unserer Haustür haben, ist bei uns der Respekt und das Mitgefühl für die Mitarbeiter der Straßenreinigung rapide gewachsen. Den Verursachern sei gesagt: Nicht der Hund ist hier die Sau, sondern das Herrchen oder die Frau!

Auto Michael Schmid Foto: ier

Die Kolumne

Fünf Redakteure berichten für die RHEINPFALZ über Ludwigshafen. Ihre Erlebnisse aus dem (Arbeits-)Alltag nehmen die Redakteure in der Kolumne „Quintessenz“ wöchentlich aufs Korn.

