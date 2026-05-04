Einem aktuellen Trinkwasser-Qualitätsindex zufolge belegt Ludwigshafen bundesweit den Spitzenplatz. Ausgewertet wurden Daten aus 56 deutschen Städten.

Der Analyse des Unternehmens Langwater für den Trinkwasser-Qualitätsindex Deutschland 2025/26 zufolge zählt Ludwigshafen mit nur rund 5 Prozent Ausschöpfung der gesetzlichen Grenzwerte zu den Städten mit dem reinsten Leitungswasser Deutschlands. Untersucht wurden unter anderem Werte für Blei, Uran, Nitrat, Nitrit und Fluorid.

Trinkwasser in Deutschland erfüllt laut Langwater strengste gesetzliche Grenzwerte und gilt als sicher und von hoher Qualität. Der Trinkwasser-Qualitätsindex von Langwater zeigt jedoch, dass sich die Reinheit zwischen den Städten messbar unterscheidet und die Nähe zu den Grenzwerten variiert. Der Index bewertet, wie stark die gesetzlichen Grenzwerte für Stoffe wie Blei, Uran, Nitrat, Nitrit und Fluorid im Durchschnitt ausgeschöpft werden – je niedriger der Wert, desto reiner das Wasser. Das Ergebnis: In 56 untersuchten Städten liegt der Durchschnitt bei nur 12,81 Prozent – selbst im Mittelfeld wird also nur ein kleiner Teil der erlaubten Grenzwerte erreicht.

Neustadt auf Rang zwei

Ein Blick auf die Daten zeigt: Einige Städte weisen besonders niedrige Belastungen auf, darunter Ludwigshafen, Neustadt an der Weinstraße, Flensburg, Hamburg und Frankfurt (Oder). Hier werden lediglich etwa 5 bis 6,7 Prozent der gesetzlichen Grenzwerte ausgeschöpft. Demgegenüber stehen Städte wie Offenbach am Main, Freiburg, Regensburg, Koblenz und Heidelberg, in denen die Werte mit etwa 19 bis 37,4 Prozent deutlich näher an den zulässigen Höchstgrenzen liegen.

Gesundheitlich unbedenklich

Wichtig dabei laut Langwater: Alle gemessenen Werte sind gesetzeskonform und gesundheitlich unbedenklich – die Analyse mache jedoch deutlich, dass sich die Reinheit des Trinkwassers regional sichtbar unterscheidet. Die Unterschiede in der Trinkwasserqualität ließen sich vor allem durch natürliche und strukturelle Faktoren wie Geologie, Grundwasserbeschaffenheit, landwirtschaftliche Einflüsse und die Art der Wassergewinnung erklären und seien kein Hinweis auf „schlechtes“ Wasser. Deutschland verfüge insgesamt über ein sehr sicheres und hochwertiges Trinkwassersystem, innerhalb dessen jedoch nachvollziehbare Unterschiede bestünden. Vor diesem Hintergrund wachse das Interesse an Lösungen, die mehr Kontrolle über die eigene Wasserqualität ermöglichen – etwa durch Technologien wie Filtration und gezielte Remineralisierung.

Langwater ist ein Unternehmen mit Fokus auf moderne Wasseraufbereitung. Durch den Einsatz von Umkehrosmose und gezielter Remineralisierung werde Leitungswasser gefiltert und individuell anpassbar gemacht. Ziel sei es, Reinheit, Geschmack und Nachhaltigkeit in einer Lösung zu verbinden und eine Alternative zu abgefülltem Wasser zu schaffen.