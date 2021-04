Das Gesundheitsamt vermeldet für Dienstag 116 Neuinfektionen für die Region: 72 aus Ludwigshafen, 28 aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, neun aus Frankenthal und sieben aus Speyer. Im Kreis gibt es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Corona, aber kein aktuelles Ausbruchsgeschehen in Einrichtungen des Umlands. 1112 akute Corona-Fälle sind es derzeit in Ludwigshafen (seit Pandemiebeginn 8438), 642 im Kreis (5602), 288 in Speyer (2378) und 151 in Frankenthal (1783).

Von 206 auf 224

Wie dramatisch sich die Lage vor allem in Ludwigshafen zuspitzt, zeigt der Blick auf die Inzidenzwerte, also die Neuinfektionen in einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner: In Ludwigshafen ist der Wert auf 224,1 gestiegen (Vortag: 206,1). Es ist der landesweite Spitzenwert vor Worms (222,6). Im Kreis liegt der Wert bei 135,8 (131,3), in Speyer bei 154,3 (174,0), in Frankenthal bei 110,7 (98,4). Bei 162,9 liegt der Inzidenzwert in Mannheim. Ab einem Wert von 50 gilt eine Kommune als Risikogebiet. Bei 124,4 liegt der Inzidenzwert im Schnitt in Rheinland-Pfalz.

Klinikum für harten Lockdown

309 Menschen sind in Ludwigshafen seit Pandemiebeginn an oder mit Corona verstorben, 210 im Kreis, 80 in Speyer, 49 in Frankenthal. Verantwortliche des Klinikums appellieren an die Bevölkerung, Kontakte möglichst zu reduzieren, weil die Intensivstationen inzwischen voll belegt sind mit Covid-Patienten. Günter Layer, Ärztlicher Direktor, plädiert für einen harten Lockdown.

