Ein Vortrag der Universität Mannheim beleuchtet am Donnerstag, 12. März, um 18.30 Uhr im Stadtarchiv Ludwigshafen die Schicksale von Juden osteuropäischer Herkunft, die 1938 von der sogenannten Polen-Aktion betroffen waren. Der Fokus liegt auf den individuellen Lebensgeschichten der Opfer und deren Bedeutung im historischen Kontext.

Bereits im Oktober 1938 wurden rund 17.000 Juden mit osteuropäischen Wurzeln, die im Nationalsozialismus zu den ersten Zielscheiben der Verfolgung zählten, an die polnische Grenze deportiert. Besonders betroffen war Ludwigshafen, da hier zahlreiche ostjüdische Familien lebten. Mit der Verlegung einer Stolperschwelle in der Stadt wurde bereits ein sichtbares Zeichen des Gedenkens gesetzt. Nun soll der Vortrag die Ereignisse und Schicksale der Betroffenen weiter vertiefen. 166 deutsch-polnischen Jüdinnen und Juden aus Ludwigshafen wurden Ende Oktober 1938 im Zuge der sogenannten „Polenaktion“ deportiert und an die deutsch-polnische Grenze gebracht.

Die sogenannte Polen-Aktion markierte einen frühen Höhepunkt der antisemitischen Maßnahmen des NS-Regimes. Die Deportationen bedeuteten für viele Menschen nicht nur den Verlust ihrer Heimat, sondern auch den Beginn eines langen Leidenswegs. Die Veranstaltung im Stadtarchiv Ludwigshafen ist eine Gelegenheit, die Erinnerung an diese Opfer wachzuhalten und die historischen Zusammenhänge zu verstehen. Der Vortrag bietet die Möglichkeit, mehr über die damaligen Ereignisse in Ludwigshafen zu erfahren, wo der Anteil der von der Polen-Aktion betroffenen Familien besonders hoch war.