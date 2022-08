„Aux Champs Élysées.“ Mit diesem französischen Chanson erzählt Sänger Joe Dassin die Geschichte der wundervollen Prachtstraße im schönen Paris der 70er Jahre. Heute steht die weltberühmte Allee mit ihren Luxusläden und teuren Cafés vor einem großen Umbruch: Nach den Olympischen Spielen im Sommer 2024 soll sie für insgesamt 250 Millionen Euro in einen „außergewöhnlichen Garten“ umgewandelt werden. Einige Fahrbahnen – vermutlich die Hälfte – sollen dann verschwinden, dafür mehr Grünflächen und Fußwege geschaffen werden. „Wir müssen die Stadt neu denken und an die Folgen des Klimawandels anpassen“, sagt die Pariser Bürgermeisterin

Warum ich das erzähle? Weil die berühmten Champs-Élysées achtspurig sind – genau wie die in Ludwigshafen geplante Helmut-Kohl-Allee, die auf einer Strecke von 860 Metern die Hochstraße Nord ersetzen und an manchen Stellen mit bis zu acht Fahrspuren mitten durch die City führen soll. Aber braucht Ludwigshafen die „Champs-Élysées“, wenn die Kosten für den Hochstraßenersatz aus dem Ruder laufen und ohnehin die Verkehrswende angegangen werden soll? Schon heute hat die Region Ludwigshafen deutschlandweit die Spitzenposition inne, was die Hitzetage betrifft, und die Situation wird sich weiter zuspitzen. Ist es also wirklich sinnvoll, dass Ludwigshafen mit so viel Asphalt und Geld wie möglich, den Pfälzern und Mannheimern ermöglicht durch die Stadt zu rauschen?

Das große Schweigen

Im politischen Ludwigshafen herrscht derzeit das große Schweigen. Zu hören sind einzig und allein jene Bürger, Initiativen und Stadtratsfraktionen, die dringend um die Prüfung von Alternativen zur bisherigen Planung bitten. Zu Recht – denn auch, wenn es hier um Verkehrsadern geht, die wichtig für die Wirtschaft und die gesamte Region sind: Die Klimakrise schreitet unbarmherzig voran, Ludwigshafen ist faktisch pleite und hat weiterhin eine unattraktive Innenstadt. Auch dreieinhalb Palmen und vier Bänke auf dem „Berliner Steinwüstenplatz“ können nicht darüber hinwegtäuschen: Es bleibt bei wenig Grün, wenig Sitzgelegenheiten, Ein-Euro-Shops und Wettbüros, um es mal plakativ auszudrücken.

Richten soll es stattdessen die künftige City West, so die große Hoffnung der Politik. „Nur noch dieses eine milliardenschwere Bauprojekt, dann wird alles gut“, scheint das Motto zu lauten. Das wird es aber nicht.

Ludwigshafen ist faktisch pleite

Etliche Schulen in der Stadt müssten dringend modernisiert werden – es fehlen Räume. Rund 2000 Kita-Plätze fehlen, etliche Kinder haben mit fünf Jahren keinerlei Deutschkenntnisse. Man würde sich wünschen, dass die Politiker in den vergangenen Jahren mit genau so viel Engagement, wie sie sich das Rathaus-Center unter dem Hintern selbst wegbeschlossen haben, um eine Straße zu ermöglichen, auch diese Probleme angegangen wären.

Ludwigshafen ist faktisch pleite – um das einfach noch mal zu wiederholen. Man kann nicht länger so tun, als könnte man trotz der aktuellen Kostenexplosion die Hochstraße und die Helmut-Kohl-Allee so bauen wie geplant und am Ende auch noch die Eberthalle grundsanieren und irgendwo ein neues Rathaus errichten. Natürlich muss jetzt über Alternativen bei den Großprojekten nachgedacht werden.

Wissing wird zum Fahrradfreund

Selbst Bundesverkehrsminister Volker Wissing, der angebliche Hochstraßenversteher, in den Jutta Steinruck so große Hoffnungen gesetzt hat, vollführt übrigens gerade eine erstaunliche Kehrtwende. „Deutschland soll Fahrradland werden“, sagte der FDP-Politiker jüngst bei einem Vortrag auf dem Verkehrsgerichtstag in Goslar. Schnell müssten an Bahnhöfen deshalb Fahrradparkhäuser gebaut werden.

Ob Wissing sich also weitere Bundesmillionen für die „Ludwigshafener Champs-Élysées“ aus den Rippen leiern lassen wird? Es gibt ehrlich gesagt kaum gute Gründe, die dafür sprechen, dass diese Stadt mit einer bis zu 40 Meter breiten Stadtstraße gut in Richtung Zukunft unterwegs wäre.

