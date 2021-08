Eine Auswahl unterschiedlicher Produkte aus Ludwigshafen und mit deutlichem Bezug zu dieser Stadt hat die Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft (Lukom) in einer Präsentbox zusammengestellt. Die „Ludwigshafen Box“ beinhaltet zum einen kulinarische Grüße aus der Stadt am Rhein, aber auch Publikationen zur Stadt. Jetzt gibt es für kurze Zeit eine limitierte Auflage ohne Alkohol und ohne Wurst zum Sonderpreis von 30 Euro. Die Sonderausgabe der Ludwigshafen-Box wird über die Tourist-Information Ludwigshafen angeboten: Telefon 0621/5120-35 und -36, E-Mail an tourist-info@lukom.com. Das Büro befindet sich am Berliner Platz 1.