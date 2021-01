Im Gegensatz zu Speyer hält die Stadt Ludwigshafen an einer nächtlichen Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr fest. Das sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Donnerstag. Die am 31. Januar auslaufende Corona-Allgemeinverfügung werde zum 1. Februar entsprechend bis 14. Februar verlängert. Das heißt, es bleibt auch bei einer Maskenpflicht in der Innenstadt. Zwar sei auch in Ludwigshafen der Inzidenzwert, also die Zahl der Infektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner, zuletzt unter 100 gesunken, aber die Corona-Lage in den Krankenhäusern wie auch in den Seniorenheimen sei weiterhin sehr angespannt. „Es gibt keinen Grund für eine Entwarnung“, sagte die 58-Jährige. Es gehe darum, das Gesundheitssystem insgesamt zu entlasten. Ziel sei es, den Inzidenzwert in den nächsten Wochen unter 50 zu drücken. Ab diesem Wert gilt eine Region als Risikogebiet.