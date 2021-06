Noch bis Sonntag laufen die Bewegungstage der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ in Ludwigshafen – mit zahlreichen kostenfreien Mitmachangeboten für jedes Alter. Den Auftakt machte am Freitag, 15 Uhr, der RSC Ludwigshafen. Der Verein veranstaltete eine etwa 30 Kilometer lange Fahrradtour „rund um Ludwigshafen“ über Radwege und Nebenstraßen. Start war in der Weiherstraße. Weitere Touren sind am Samstag und Sonntag jeweils um 15 Uhr. Zur Funktions- und Rückenschulgymnastik für Ältere (50 plus) lud der ABC am Freitag ins Südwest-Stadion ein. Am Samstag, 14 Uhr, wird das Angebot wiederholt. „Mach das Deutsche Sportabzeichen“ lautet das Motto am Samstag bereits ab 10 Uhr im Südwest-Stadion. Auf dem Vorgelände lädt der Lauf-Club zu den Big Family Games ein. Einen Überblick über alle Angebote samt Anmeldemöglichkeiten und Informationen findet man im Netz unter www.land-in-bewegung.rlp.de.