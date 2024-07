Auch in diesem Jahr wird die Stadt Ludwigshafen mit einer Fußgruppe beim Christopher Street Day am Samstag, 13. Juli, in Mannheim dabei sein, wie die Verwaltung mitteilt. „Die Fußgruppe soll eine bunte Mischung aus Mitarbeitenden, Familien, Vereinen, Organisationen und Privatpersonen sein – ganz gleich, aus welchem gesellschaftlichen Bereich“, sagt Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) und ergänzt: „Egal ob Sport, Kultur, Integration, Ehrenamt oder sonstige Bereiche. Alle sind herzlich willkommen, sich an diesem Tag anzuschließen.“ Die Veranstaltung sei eine gute Gelegenheit, die Schwesternstädte Ludwigshafen und Mannheim als offene und weltoffene Gemeinschaft zu repräsentieren, sagt Steinruck, die die Ludwigshafener Fußgruppe anführen wird. Diese wird sich ab 13 Uhr an der Augustaanlage in Mannheim aufstellen. Um 14.30 Uhr wird die Demo eröffnet, um 15 Uhr geht es los. Die Stadt Ludwigshafen hat laut Verwaltung die Gruppennummer 37 und befindet sich im hinteren Mittelteil des Demo-Zugs. Anmeldung an die E-Mail-Adresse repraesentation@ludwigshafen.de.