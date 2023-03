Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir auf der Parkinsel Carolin Dücker getroffen. Die 43-Jährige stammt aus Ratzeburg in Schleswig-Holstein. Sie lebt, mit Unterbrechungen, seit 2002 in Ludwigshafen und arbeitet als leitende Angestellte bei der BASF.

Wie groß war der Kulturschock zwischen Ratzeburg und Ludwigshafen?

Das war schon eine Umstellung. Vor allem sprachlich musste ich mich erst einmal einhören. Aber eigentlich