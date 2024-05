Das „Ludwigs-Quartier“ am Rheinufer Süd wächst: Das Richtfest für eines der vier Baufelder war im Oktober. Läuft also beim größten Entwicklungsprojekt der Innenstadt? Nicht uneingeschränkt. Denn ein Unternehmen ist in finanziellen Schwierigkeiten. Noch ist unklar, welche Folgen das hat. Das bereitet Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU) Kopfzerbrechen. Mehr dazu lesen Sie hier.