Auf dem ehemaligen Halberg-Gelände am Rheinufer Süd hat der Bau des neuen „Ludwigs-Quartiers“ begonnen. Dort werden auch Wohnungen für Studenten gebaut. Um Kosten zu sparen, wird in diesem Block auf 18 Stellplätze verzichtet.

Das Neubauprojekt hatte der Stadtrat schon Anfang 2019 auf den Weg gebracht. Neben 550 Wohnungen, einer Kindertagesstätte und gewerblichen Flächen war dort auch studentisches Wohnen mit 274 Apartments und Betreutes Wohnen mit 27 Wohneinheiten angedacht. Nachdem nun die Firma IC Campus als Betreiber für das studentische Wohnen gefunden wurde, wird es mehr Apartments in diesem Bereich geben. Dafür wird auf die Wohneinheiten für Senioren verzichtet. Wegen der neuen Bewohnerzielgruppe soll in diesem Gebäudeteil auf Stellplätze verzichtet werden. Laut dem Investor würden junge Erwachsene verstärkt den öffentlichen Nahverkehr sowie das Fahrrad oder Carsharing nutzen. Daher soll es im Haus entsprechende Angebote geben. Im Gegenzug werden 18 Stellplätze gestrichen, was eine Kostenersparnis angesichts der steigenden Baukostenpreise bringen soll. Nach dem Ortsbeirat Süd hat sich am Montag auch der Bauausschuss für diese Lösung ausgesprochen und den Stellplatzschlüssel für den Neubau entsprechend geändert.