Seit wenigen Tagen ist nun auch in Ludwigshafen die Luca-App am Start, die Kontaktnachverfolgungen bei Corona- Infektionen erleichtern soll. Das teilt die WEG (Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft) mit. Das Kreisgesundheitsamt habe das digitale Registrierungsverfahren nach erfolgreichen Tests in die Nachverfolgung von Kontakten eingebunden. Gewerbetreibende könnten sich bei der Luca-App registrieren, über welche die Kunden dann QR-Codes erhalten, mit denen die Gäste zum Beispiel bei Gaststätten via App „einchecken“ können. Der Vorteil der App: Kunden müssen sie sich nicht mehr handschriftlich in Kontaktformulare eintragen. Der mit der App generierte Code wird dem Gesundheitsamt übermittelt, das bei einem unwissentlichen Kontakt mit einer infizierten Person die Kontaktverfolgung aufnehmen kann. Die Luca-App ist kostenlos über die gängigen App-Stores verfügbar. Auch die Ludwigshafen-App der Stadtmarketinggesellschaft Lukom bietet ein digitales Registrierungsverfahren an. Unterdessen hat sich die Corona-Lage im Rhein-Pfalz-Kreis weiter entspannt, dort lag die Inzidenz am Freitag bei 31. In Ludwigshafen war der Wert mit 66,8 mehr als doppelt so hoch.