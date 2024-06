Ludwigshafen bewegt sich. Die Bewegungstage der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ vom 14. bis 16. Juni sollen auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Ludwigshafener zum Mitsporteln animieren. Nicht nur die Stadt, sondern das ganze Bundesland soll sich an drei Tagen in eine große Bewegungsarena verwandeln. Alle Angebote sind kostenlos und können ohne Anmeldung genutzt werden.

Den Auftakt macht am Freitag, 14. Juni, 9 bis 12 Uhr, die Albert-Schweitzer-Grundschule, die für ihre Schüler ein überdimensionales Fußball-Darts aufstellt. Daneben werden die Stationen des DFB-Paule-Schnupper-Abzeichens für alle Kinder angeboten. Unter dem Motto „Kommt dichter zusammen“ lädt das Büro Sozialer Zusammenhalt Dichterquartier von 15 bis 20 Uhr aufs ESV-Gelände, Oskar-Vongerichten-Straße 7, zum Nachbarschaftsfest ein. Dabei wartet ein umfangreiches Spiel- und Bewegungsangebot auf Kinder und Jugendliche.

OB eröffnet den Reigen

Das Gelände vor dem Riesenrad auf dem Pfalzfest am Ebertpark wird am Samstag, 15. Juni, 10 bis 13 Uhr, zum Sportplatz. Offiziell eröffnet werden die Bewegungstage in Ludwigshafen von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (11 Uhr). Erstmals machen „Hoppel und Bürste“, das Mini-Sportabzeichen für Kinder von drei bis sechs Jahren, Station in Ludwigshafen: beim Lauf-Club (LLC). Beim Mini-Sportabzeichen begleiten Kinder den Hasen Hoppel und den Igel Bürste auf ihrem Weg durch den Eichenwald zu einer alten Freundin: Frau Eule. Unterwegs warten auf die Kinder viele Abenteuer, die sie zu Bewegung animieren sollen. Die Übungen orientieren sich an elementaren Grundfertigkeiten wie Laufen, Rollen, Balancieren oder Werfen, die jedes Kind im Laufe seiner Entwicklung erwirbt beziehungsweise erwerben sollte und die die Grundlage vieler Bewegungsaktivitäten, im Alltag wie im Sport, bilden.

Fitnesstrend aus Japan

Bei der Fun-Plank-Challenge des LLC gilt es, im Unterarmstütz schnellstmöglich ein T-Shirt überzustreifen. Von 10 bis 13 Uhr kann „geplankt“ werden. Um 10 Uhr startet am Riesenrad der Workshop „Slow Jogging“ des LLC, ein Fitnesstrend aus Japan. Auf sanfte Art und Weise werden Interessierte von Trainerin Janina Schwind dabei ans Laufen herangeführt.

Ebenfalls um 10 Uhr beginnt der Outdoor-Workshop von „Laufmamalauf“. Trainerin Christiane Huber bietet ein Ganzkörperworkout mit Kind und Kinderwagen. „Nordic Walking – aber richtig“ heißt es dann ab 11 Uhr beim LLC. Bewegungsspiele für Kinder bringt „Ansprechbar@Matthäus“ mit. Von 10 bis 13 Uhr können Kinder dabei ganz unterschiedliche Spiele ausprobieren.

Joggen und Müll sammeln

Eingebettet in die Bewegungstage ist „Plogging LU“. Die Ludwigshafener sind mittlerweile Plogging-erfahren, wird doch bereits seit 2018 fleißig joggend oder walkend Müll gesammelt. Innerhalb der Aktion Saubere Stadt des Marketingvereins kann von 11 bis 13 Uhr fleißig gesportelt und dabei etwas Gutes für die Umwelt getan werden. Die Veranstaltung richtet sich an alle Altersklassen. Treff- und Startpunkt ist am Riesenrad auf dem Pfalzfest. Die Teilnahme ist kostenlos. Der Einsatz wird belohnt mit einer Überraschung nach dem Zieleinlauf.

Werben fürs „Team Friesenheim“

Bewegt geht es von 10 bis 15 Uhr auf dem Areal der Alfred-Delp-Schule zu. Integriert in das Schulfest werden die Wald- und Wiesenfreunde 2010 auf dem Schulhof und der angrenzenden Wiese ein Angebot aus Riesenspielen, Geschicklichkeitsübungen und Spielaktionen offerieren.

Mit einem Hindernisparcours und einem Rollentrainer auf der Radrennbahn in der Weiherstraße 20 in Friesenheim möchte der RSC von 10 bis 13 Uhr die Werbetrommel für den Wiederaufbau seiner Nachwuchsarbeit und das neue „Team Friesenheim“ betreiben. Im Hintergrund wird RSClerin Marion Dang ihren Weltrekordversuch über die 30-fache Ultratriathlon Distanz absolvieren.

Weitere Infos erteilt Saskia Helfenfinger-Jeck, Bewegungsmanagerin für die Stadt, E-Mail an s.helfenfinger-jeck@lsbrlp.de. Im Netz: www.land-in-bewegung.rlp.de.