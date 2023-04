Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ludwigshafen gehört zu Deutschlands Scheidungshochburgen. Das geht aus einer Analyse der Informationsplattform Betrugstest.com hervor. Sie hat die Anzahl der Scheidungen 2021 in das Verhältnis zu den Eheschließungen gesetzt.

Demnach lassen sich Paare in Ludwigshafen mit einer Quote von 0,72 besonders häufig wieder scheiden, am niedrigsten ist die Quote in Bamberg (0,19 Scheidungen pro Eheschließung).