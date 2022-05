Ludwigshafen will einem am Montag im Stadtrat beschlossenen Antrag der Grünen zufolge mehr für Radfahrer tun. Klingt erst mal gut. Doch jeder, der hier viel Rad fährt, weiß: Es gibt einiges zu tun. Fangt doch mal mit dem bestehenden Netz an.

Holprige Pisten, Schlaglöcher, zugewucherte Strecken, verblichene Markierungen, umständliche Wegeführungen an Baustellen, im Nirwana endende oder zugeparkte Radwege: Der Ist-Zustand in LU ist – gelinde gesagt – ausbaufähig. Ein erster Schritt wäre es also, das bestehende System sattelfest zu machen, bevor der zweite Schritt in der Sackgasse endet. Immerhin hat die Stadt mit Susanne Abel seit April 2021 eine Radverkehrsbeauftragte, die auch die entsprechende Kategorie in der Mängelmelder-App mit täglich bis zu zehn Anregungen oder Beschwerden betreut. Dass ihr Name im Stadtrat nicht fiel – seltsam. Müsste sie doch eigentlich federführend in die Pedale treten, wenn es um ein neues Konzept geht. Aber vielleicht liest sie ja diesen Kommentar.