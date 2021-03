ISEK: Vier Buchstaben, ein großes Versprechen. Ludwigshafens City soll lebenswerter, attraktiver und moderner werden – und noch näher an den Rhein rücken. Startschuss für das ambitionierte Projekt war diese Woche. Wer es vorantreibt, wer es bezahlt, wer profitiert.

An der Modernisierung der City wird schon seit 2006 millionenschwer herumgedoktert – mehr oder weniger erfolgreich. „Heute für Morgen“ lautete das Motto im Jahr des Sommermärchens. Osman Gürsoy war damals 17 Jahre jung. Jetzt ist der Sozialdemokrat der erste türkischstämmige Ortsvorsteher in der Nördlichen Innenstadt – und freut sich über die vielversprechenden Pläne. Der in Verruf geratene Carl-Wurster-Platz sei vielen „ein Dorn im Auge“, die Dessauer Straße könne ebenfalls eine Auffrischung vertragen. Andererseits bedauert Gürsoy, dass die Prinzregentenstraße dem 126 Hektar großen Sanierungsgebiet, das dem „Integrierten Stadtentwicklungskonzept“ – ISEK – zugrunde liegt, nur zum Teil angehört. Sie hätte es verdient gehabt, komplett integriert zu werden, findet er.

Traum vom Rheinufer Nord

Was sich Gürsoy allerdings am meisten wünscht, ist ein Rheinufer Nord, adäquat zum prosperierenden Rheinufer Süd – und dass dort endlich Mauern fallen. „Ich wohne 200 Meter vom Rhein entfernt, aber ich sehe ihn nicht“, sagte er diese Woche bei einer Online-Videokonferenz. Sie markierte den Startschuss für das ISEK-Projekt – Untertitel: „Frische Ideen für die City“. „Ich werde das kritisch begleiten und meinen Senf dazu abgeben“, kündigte Gürsoy an.

Er funkt damit auf einer Wellenlänge mit seinem Ortsvorsteherkollegen aus Süd, Christoph Heller (CDU). Der war zunächst „ein wenig schockiert“, wie lange „Heute für Morgen“ schon im Gestern liegt. Im Anschluss prognostizierte er, dass „uns die Hausaufgabe Innenstadt noch lange begleiten wird“, um dann an alle Beteiligten zu appellieren: „Lasst uns etwas Gutes daraus machen.“ Wie Gürsoy warnte er die Macher: „Ich werde das kritisch begleiten und allen auf die Nerven gehen.“ Typisch Heller.

Das ISEK-Vorhaben soll einen spürbaren Schub für das häufig belächelte Oberzentrum mit seinen knapp 177.000 Einwohnern bringen. Zwischen dem Rhein im Osten und dem Hauptbahnhof im Westen soll Ludwigshafen „ein neues Gesicht“ erhalten. In den kommenden zwölf Jahren können dafür beim Land bis zu 16 Millionen Euro an Fördermitteln abgerufen werden. Die Quartiere sollen modernisiert und auf zeitgemäßere Formen des Wohnens, Arbeitens und Einkaufens ausgerichtet werden. So formulierte es Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt (parteilos).

„Riesiges Entwicklungspotenzial“

Die Innenstadt als Ludwigshafener Aushängeschild müsse für Fahrradfahrer besser erreichbar und das Geflecht von Einbahnstraßen aufgelöst werden, betonte er. Durch den Bau der Rhein-Galerie im September 2010 sei die City näher an den Rhein gerückt. Dieser Prozess könne nun seine Fortsetzung finden. Neben dem Entwurf eines Leitbilds gehe es um konkrete Handlungsempfehlungen. Für die Stadt sei das eine große Chance, zumal mit dem Rathaus-Neubau und dem Abriss der Hochstraße Nord entlang der sie ersetzenden Stadtstraße mit der City West ein neues Quartier wachse, um das sich die Lu-City-Entwicklungsgesellschaft (LCE) kümmert. Thewalt sieht ein „riesiges Entwicklungspotenzial“, um die Kernstadt zu einem lebenswerten Viertel zu formen. Ein Rahmenplan soll im Sommer 2022 vorliegen. Die gute Nachricht für Immobilienbesitzer: Gebäudesanierungen können sie steuerlich abschreiben. Etwa, um den Anforderungen des Klimaschutzes gerecht zu werden.

Missstände identifizieren

Noch in diesem Jahr sollen unter Einbindung möglichst vieler gesellschaftlicher Akteure städtebauliche Missstände identifiziert und dabei auch die Entwicklung am Berliner Platz berücksichtigt werden, wo das umstrittene Geschäftshaus „Metropol“ entstehen wird. Mit einer Begehung des Plangebiets soll im April dokumentiert werden, wo dringender Bedarf besteht.

Federführend sind die Büros für Stadterneuerung und -entwicklung. Gleich drei Dezernate sind in den Prozess involviert, von dem die Ludwigshafener zunächst wenig mitbekommen. Vieles spielt sich im Hintergrund ab. Noch vor den Sommerferien sollen dann erste Ergebnisse der vorbereitenden Untersuchungen mit der Öffentlichkeit diskutiert werden. Immerhin sind gut 30.000 Menschen direkt betroffen.

Bibliothek als Leuchtturm

Die Bestandsaufnahme für das Stadterneuerungsgebiet Mitte/Innenstadt läuft bereits seit einigen Wochen. Dafür hat die Stadt eine Arbeitsgemeinschaft dreier Fachbüros aus Berlin und München mit jeweils eigenen Schwerpunkten beauftragt.

Tanja Weißmann, Leiterin der Stadtbibliothek, entwarf die Vision eines „städtischen Wohnzimmers“ und ergänzte: „Wir müssen ein Zentrum schaffen, das den sozialen Zusammenhalt fördert.“ Wichtig sei auch „die Wiederentdeckung des naturnahen Raums“. Leuchtturmprojekt der City-Aufwertung ist die Sanierung des denkmalgeschützten Reichert-Hauses und die Erweiterung der Kinder- und Jugendbibliothek um den alten Kinosaal. Entstehen soll ein attraktiver Anlaufpunkt. Der international renommierte Innenarchitekt Aat Vos soll das Ganze kreativ anpacken und umsetzen.

Bei den Fördertöpfen, auf die die Stadt zurückgreifen kann, handelt es sich um die Landesinitiative „Stärkung der Investitionsfähigkeit der Oberzentren“ und um das Bund-Länder-Programm „Wachstum und nachhaltige Entwicklung“. Grundlage für das ISEK-Projekt war ein Stadtratsbeschluss Mitte Dezember.

Lokale Akteure mit im Boot

Aus dem Landesprogramm „Innenstadt-Impulse“ erhält die Stadt für 2021/22 zudem 500.000 Euro für individuelle Projekte, um die sich die Marketinggesellschaft Lukom kümmert. Mit ins Boot nehmen will sie Gewerbetreibende, Vereine, Kulturschaffende, die Stadt sowie deren Tochterunternehmen und sich auf die Ludwigstraße konzentrieren. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) sagte: „Ich bin zuversichtlich, dass mit den Akteuren vor Ort gute Ideen für eine Aufwertung der Innenstadt entwickelt werden können.“ So 2035 bis 2040.

Quasi „Morgen für Übermorgen“.

Zur Sache: Das Untersuchungsgebiet

Das vorläufige Stadterneuerungsgebiet Mitte/Innenstadt ist 126 Hektar groß und umfasst den gesamten Stadtteil Mitte. Hinzu kommen das Areal entlang des Rheins bis zum Hemshofkreisel sowie Flächen zwischen der Bürgermeister-Grünzweig-, Welser-, Blücher- und Jakob-Binder-Straße, ein Teil der Prinzregentenstraße sowie der Carl-Wurster-Platz. Die genaue räumliche Abgrenzung wird nach dem Abschluss der vorbereitenden Untersuchungen vorgenommen.

