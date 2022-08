Die Stadt Ludwigshafen beteiligt sich im September zum vierten Mal an der Klima-Bündnis-Kampagne Stadtradeln und ruft Bürger auf, sich anzumelden.

Ziel der Kampagne ist es, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, die Menschen in Ludwigshafen zur häufigeren Radnutzung zu motivieren – und letztlich auch der Spaß am Fahrradfahren selbst. Ab sofort bis zum 26. September können alle, die in Ludwigshafen leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen bei der Kampagne Stadtradeln des Klima-Bündnises mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln. Zudem haben die fleißigsten Radler die Chance auf tolle Preise. Anmelden können sich Interessierte schon jetzt im Netz unter stadtradeln.de/ludwigshafen.

Drei Aktionswochen

Jeder kann ein Stadtradeln-Team gründen oder einer bereits bestehenden Formation beitreten, um am Wettbewerb teilzunehmen. Diejenigen, die kein eigenes Team gründen oder sich keinem der anderen Teams anschließen möchten, können dem offenen Team der Stadt Ludwigshafen beitreten. In den drei Aktionswochen – und natürlich darüber hinaus – sollten möglichst viele Wege mit dem Rad zurückgelegt werden. Als besonders beispielhafte Vorbilder sucht Ludwigshafen Stadtradeln-Stars, die in den 21 Tagen komplett aufs Fahrrad umsteigen. Während der Aktionsphase berichten sie über ihre Erfahrungen als Alltagsradler im Stadtradeln-Blog. Interessierte können sich unter der E-Mail-Adresse stadtradeln@ludwigshafen.de melden.

Das sagt die OB

„Beim Stadtradeln wird das Fahrradfahren mit all seinen positiven Facetten in den Fokus gerückt, denn es dient sowohl zur umweltbewussten Fortbewegung als auch der Gesundheitsvorsorge. Ganz gleich, ob es mit dem E-Bike der Weg zur Arbeit ist, eine Radtour mit Freunden oder die sportliche Herausforderung auf dem Rennrad – ich freue mich über jeden Radfahrer. Sie alle leisten einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz“, wirbt Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) für die Teilnahme an der Aktion.

„Sobald der tägliche Arbeitsweg von fünf Kilometern auf dem Hin- und Rückweg mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zurückgelegt wird, können bereits rund 300 Kilogramm CO 2 -Emissionen in einem Jahr eingespart werden“, verdeutlicht Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt (parteilos).

Klima-Bündnis koordiniert

Die Kampagne Stadtradeln wird vom Klima-Bündnis koordiniert. Es ist das größte kommunale Netzwerk zum Schutz des Weltklimas. Ludwigshafen ist seit 1995 Mitglied. Mit rund 1700 Mitglieder in über 25 Ländern ist das Klima-Bündnis auch das weltweit größte Städtenetzwerk, das sich dem Klimaschutz widmet.

Faire Woche ab 16. September

Passend zu nachhaltiger Mobilität findet im September die bundesweite faire Woche statt, an der sich Ludwigshafen vom 16. bis 30. September beteiligt. Als frisch ausgezeichnete 800. Fairtrade-Stadt Deutschlands beschäftigt sich Ludwigshafen dieses Jahr neben den CO 2 -Einsparungen mit weiteren Nachhaltigkeitszielen, wie dem fairen Handel und nachhaltigem Konsum. Die Steuerungsgruppe „Fairtradetown LU“ eröffnet am Freitag, 16. September, mit dem Film „The True Cost“ die diesjährige faire Woche beim Umweltkino des Gemeinschafts-Müllheizkraftwerks Ludwigshafen (GML). Der Film zeigt die Folgen der modernen Modeindustrie. Weitere Infos sowie Veranstaltungstipps zur fairen Woche unter dem Motto „Fair steht dir“ findet man im Netz: www.faires-lu.de.

Umweltkino im „Lucation“

Ebenfalls im Zeichen der Nachhaltigkeit präsentieren die Kommunalunternehmen Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL), Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK), Technische Werke Ludwigshafen (TWL), Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Dürkheim (AWB) und GML in diesem Jahr vom 16. bis 18. September das Umweltkino. Sie haben sich zusammengetan und zeigen im ehemaligen Hallenbad Nord („Lucation“, Erzbergerstraße 12) an drei Tagen Filme zum Thema Umwelt. Weitere Infos sowie den Programmflyer gibt es im Netz unter www.gml-ludwigshafen.de/veranstaltungen-2022-0.