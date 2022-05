„LU läuft im Südweststadion“ heißt das neue Format, das Läufer aus nah und fern am Samstag, 16. Juli, in die Sportstätte in der Erich-Reimann-Straße in Süd locken soll. Konzipiert ist das Lauffestival für die ganze Familie, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Der erste Startschuss soll um 15.30 Uhr mit dem Inklusionslauf über 1000 Meter fallen: Menschen mit und ohne Behinderung können gemeinsam die zweieinhalb Runden im Südweststadion bewältigen. Im Anschluss laufen die „Bambini“ (bis sechs Jahre) 600 Meter und die Schüler 1000 Meter. Ab 19 Uhr stehen dann 3000- und 5000-Meter-Läufe für die Erwachsenen auf dem Programm. Auf die Idee, den Laufbegeisterten diese Möglichkeit zu geben, sei man gekommen, weil auch in diesem Jahr kein Stadtlauf stattfinden werde – denn das Stadtfest soll in kleinerem Umfang gefeiert werden. „Wir hoffen, dass das Angebot gerne genutzt wird“, sagt Winfried Ringwald, Vorsitzender des Ludwigshafener Sportverbands. Eine Anmeldung für die Veranstaltung (teilweise werden Startgebühren erhoben) ist über die Internetseite www.lu-laeuft.de möglich.