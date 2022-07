Weil das Stadtfest vergangenes Wochenende in kleinerem Umfang als Rheinuferfest gefeiert wurde und kein Stadtlauf stattfinden konnte, gibt es am Samstag, 16. Juli, erstmals das Format „LU läuft im Südwest-Stadion“. Anmeldungen für das Event, das sich an alle Laufbegeisterte der Region wendet, werden noch bis 10. Juli im Netz unter www.lu-laeuft.de entgegengenommen, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Der erste Startschuss fällt um 15.30 Uhr mit dem Inklusionslauf über 1000 Meter, bei dem Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam die zweieinhalb Runden im Stadion bewältigen. Im Anschluss werden die „Bambini“ (bis sechs Jahre) 600 Meter und die Schüler 1000 Meter laufen. Ab 19 Uhr stehen dann 3000- und 5000-Meter-Läufe auf dem Programm für die Erwachsenen. Die schnellsten Sportler werden gegen 21.30 Uhr auf die Strecke geschickt. „Ob jung oder alt, Einsteiger oder fortgeschrittener Läufer, ob Menschen mit oder ohne Behinderung – für jeden gibt es das passende Angebot“, resümiert Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD). Weil bei allem Spaß am Sport auch das Leid der Menschen in der Ukraine nicht aus den Augen verloren werden soll, sei der Beschluss gefasst worden, dass die Startgebühren (Inklusionsläufer und Bambini starten kostenlos) zu 100 Prozent an ein Projekt für die vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine gehen werden.