Mit geschickten Kartenkombinationen triumphieren; Goldklumpen oder Ziegen für den Sieg sammeln? Das konnten die Besucher von „LU-City spielt“ in der Volkshochschule erleben.

Zum dritten Mal trafen sich die Freunde von Brettspielen zu der Veranstaltung „LU-City spielt“. Die Auswahl war riesig, auch wenn Mario Sandor von der Initiative „Vorderpfalz-spielt“ tiefstapelte. Rund 120 Brettspiele habe seine Initiative in den großen Saal der Volkshochschule mitgebracht. „Bei anderen Veranstaltungen sind es auch mal doppelt so viele.“ Die Beschränkung sei auf die Veranstaltung angepasst. „Wir wollten bewusst möglichst sprachneutrale Spiele mitbringen“, sagte Sandor. Immerhin sei das auch im Sinne des Initiators, der Bildungseinrichtung. „Wir haben die Veranstaltung in unseren Integrationskursen beworben“, erklärte Paula Marquardt. Die VHS-Mitarbeiterin ist selbst leidenschaftliche Spielerin und sah die Möglichkeiten: „Man kann mit Spielen lernen.“ Sprache, Sprechen, Regeln – allesamt spielerische Lernerfolge.

So war auch Stefanie Indefrey schnell überzeugt – zumal auch die Leiterin der Volkshochschule gerne spielt. „Meine Tochter schreibt sogar gerade ihre Masterarbeit über die positiven Auswirkungen des Spielens. Das geht bis hin zur Frusttoleranz“, erklärte die VHS-Leiterin, die am Samstagnachmittag deshalb weniger in Funktion, sondern als leidenschaftliche Brettspielerin an ihren Arbeitsplatz gekommen war. „Die ersten beiden Jahre hat es leider nicht geklappt, aber heute konnte ich es einrichten.“ Auch ihr erster Weg war zunächst einmal zur „Spielothek“. Dort standen Mario Sandor und die Helfer der Initiative bereit, berieten und unterstützten bei der richtigen Spielauswahl. Immerhin gab es auch bei „nur“ 120 Angeboten eine Menge Auswahl. „Wir haben nichts dabei, wofür man erst einmal einen halben Nachmittag damit verbringt, die Spielanleitung zu lesen“, erklärte er. Und wenn doch einmal Unklarheiten herrschten, dann gab es ja immer noch die Freiwilligen von „Vorderpfalz-spielt“. Die setzten sich gerne mit an den Tisch, erklärten und spielten natürlich auch mit Begeisterung einfach mit.

Auch besondere Spiele hatte Mario Sandor mit dabei. Auf dem Kartenspiel „Des Bassd“ stand schließlich sein Name als Entwickler auf der Packung. „Ein Gemeinschaftsprodukt“, erklärte er. Entwickelt habe er das Spiel schließlich gemeinsam mit Klaus Geis, in dessen privatem Pfälzer Spieleverlag das Kartenspiel schließlich auch veröffentlicht worden ist. Auch der in Mutterstadt lebende Spieleentwickler war in der Volkshochschule mit dabei. „Ich liebe es einfach, neue Sachen auszuprobieren“, erklärte der Mit-Sechziger seinen nach wie vor gut ausgeprägten Spieltrieb. „Das Kulturgut ,Spiel’ verbindet Generationen.“

Die Veranstaltung „Lu-City spielt“ machte zumindest einen Anfang, auch wenn Organisatorin Marquardt die Gäste aus den Integrationskursen vermisste. Vielleicht war die Versuchung an der Kuchentheke zu groß, die erneut von den Freiwilligen des Vereins Selbsthilfegruppe Analphabeten Ludwigshafen-Mannheim (SALUMa) mit Nervennahrung bestückt wurde. „Die nächste Veranstaltung sollten wir besser außerhalb des Fastenmonats Ramadan stattfinden lassen“, nannten sie als Grund. Trotzdem waren im Laufe des Nachmittags, gespielt wurde von 14 bis 20 Uhr, wieder zwischen 80 und 90 „Spielsüchtige“ in der Volkshochschule zu Gast. Menschen, bei denen zu Hause zwar ebenfalls hin und wieder die Würfel fallen und die Karten auf dem Tisch liegen, aber die gerne etwas Neues ausprobieren wollten. „Wir spielen gerade ,Mountain Goats’. Die Ziegen müssen auf die Bergspitze kommen. Dafür sammelt man dann „Zieg-Punkte“, erklärte eine Spielerin.

Und während die Älteren sich mit den Brettspielen vergnügten, war auch an die Jüngeren gedacht worden. „Wir haben vor zwei Jahren bemerkt, dass die Teilnehmer der Integrationskurse oft mit ihrer gesamten Familie hierherkommen. Deshalb haben wir einige Spiele vom Spielmobil Rolli mitgebracht“, erzählte Sven Stettner vom Bereich Jugendhilfe, der ebenfalls mit am Start war. Spielen ist schließlich ein Zeitvertreib für alle Generationen. Und eine Botschaft ging von der Veranstaltung außerdem aus: „Die Menschen müssten mehr spielen. Dann gäbe es auch weniger Krieg“, ist Geis überzeugt.