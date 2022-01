„Nach über 800 ausgegebenen Boxen in verschiedenen Zusammenstellungen ist die Ludwigshafen-Box jetzt als Versandbox erhältlich“, informiert Christoph Keimes als Geschäftsführer der Stadtmarketinggesellschaft Lukom. „Jetzt wird es noch leichter, Grüße aus Ludwigshafen in die Welt zu schicken. Der Versand kann direkt über die Tourist-Information organisiert werden.

Die in der Ludwigshafen-Box enthaltenen Spezialitäten sind 250 Gramm Kaffee der Rösterei Mohrbacher aus Süd, Pralinen des Bäckermeisters Andreas Seibold aus der Gartenstadt, 250 Gramm Ankernudeln, ein 250-Gramm-Glas Honig von Ludwigshafener Bienen, zwei Dosen mit Hausmacher Wurst von der Metzgerei Ott aus Mitte mit je rund 200 Gramm und ein Glas Bärlauchpesto mit 150 Milliliter von Jörg Ceglarek, einem Händler auf Ludwigshafens Wochenmärkten. Das Ludwigshafener Dubbeglas mit dem Aufdruck „Ludwigshafe – Des Door zur Palz“ gehört darüber hinaus zu dem Paket made in Ludwigshafen. Laut Keimes ist das Dubbeglas „ein Verkaufshit“. Ergänzt wird die Box mit mehreren Broschüren rund um Ludwigshafen, darunter „Die schönsten Ecken von Ludwigshafen“, der Rheinwalk und Parks- und Grünanlagen.

Zustellung per Paketdienst möglich

Erhältlich ist die Ludwigshafen-Box exklusiv bei der Tourist-Information Ludwigshafen am Berliner Platz 1 für 39 Euro. Die Box kann zudem von zu Hause aus telefonisch unter 0621 5120-35 oder -36 und per E-Mail an tourist-info@lukom.com bestellt werden.

Bei der Zustellung haben die Käufer nach Keimes Angaben die Wahl zwischen einem Paketdienst ab 7,49 Euro und der umweltfreundlichen Variante via Radkurier von Deltavelo innerhalb von Ludwigshafen. Die Kosten richten sich nach der Transportstrecke. Der Transport wird auf Wunsch von der Tourist-Info organisiert.