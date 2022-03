Die gesamte Produktpalette der LU-Artikel der Marketinggesellschaft Lukom wird nun auch über die digitalen Kanäle des Stadtmarketings, also in der App „LU digital“ und über die Facebook-Seite „Ludwigshafen.Stadtmarketing“ vertrieben: So ist etwa die LU-Box mit Leckereien aus der Stadt per Smartphone, Tablet oder Rechner bestellbar. Auch das LU-Dubbeglas, die neuen LU-Tassen oder die bunten Badeenten können laut Lukom über die Online-Kataloge in der App und via Facebook erworben werden. Wer sich vor Ort ein Bild von den Artikeln machen möchte, findet sie in der Tourist-Info am Berliner Platz 1.