Neue Inhalte sind ab sofort in der App „LUdigital“ verfügbar. Die Sehenswürdigkeiten von Ludwigshafen wurden um die Sprachen Englisch, Französisch und im Lokalkolorit Pfälzisch ergänzt, informiert die Marketinggesellschaft Lukom.

Neue Angebote in der Planung

Im März wurden von der Lukom neue Broschüren zu den schönsten Ecken von Ludwigshafen vorgestellt. Die Broschüren sind auch in den Sprachen Englisch und Französisch verfügbar. Als Besonderheit wurden inhaltsgleich „Die schennschde Egge vun Ludwigshafe“ in unserer Heimatsprache „uff pälzisch“ vorgestellt. „Die kurz zuvor vorgestellte App ,LUdigital’ beinhaltete bereits die Sehenswürdigkeiten unserer Stadt“, erklärt dazu Lukom-Geschäftsführer Christoph Keimes.

„Jetzt wurden die weiteren Sprachen in der App ergänzt. Insbesondere die Broschüre auf Pfälzisch kommt gut an und wird stark nachgefragt, weshalb wir diese Texte schnellstmöglich in die App integrieren wollten. Weitere, neue Angebote für die App sind in der Planung und werden im Mai vorgestellt.“