Seit der Schließung des Rathauses sind die Anlaufstellen der Verwaltung übers ganze Stadtgebiet verteilt – geballt in Süd. Weil das bei vielen Bürger für Verwirrung sorge und Fragen aufwerfe, fordert der Ortsbeirat, die Anlaufstellen einerseits in einen digitalen Wegweiser auf der Ludwigshafen-App zu integrieren. Andererseits sollten in der Innenstadt zusätzliche Hinweisschilder aufgestellt werden.

Dass der Sanierungsfall Rathaus seit 31. Dezember geschlossen ist, hat sich mittlerweile herumgesprochen. Dass viele Bürgerdienste jetzt im ehemaligen Gebäude der Kreissparkasse in der Bismarckstraße zu finden sind, offenbar nicht. Mehrere Ortsbeiräte berichteten bei der Sitzung am Mittwochabend von entsprechenden Bürgeranfragen. Dass die Stadt einen Flyer aufgelegt habe und auf ihre Homepage verweise, sei ganz offensichtlich nicht ausreichend, so der Tenor.

Vor diesem Hintergrund forderte die CDU per Antrag, einen digitalen Wegweiser in der Lu-App der Marketinggesellschaft Lukom anzubieten, der eine Standortabfrage erleichtere. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

„Gutes Tool“

Lukom-Chef Christoph Keimes zeigte sich am Donnerstag der Idee gegenüber aufgeschlossen. „Das wäre ein gutes Tool für die App.“ Am einfachsten sei es, die eingepflegten Anlaufstellen über die Website der Stadt auf die App einzuspielen. Daran würden Mitarbeiter der Verwaltung bereits arbeiten. Für alle, die nicht digital unterwegs seien, sollten aber zusätzlich Hinweisschilder in der Innenstadt postiert werden, um diese Personen – überwiegend Senioren – an die richtigen Orte zu leiten, so Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU).

Noch Fragen?



Infos im Netz zu den Dienstleistungen findet man unter www.ludwigshafen.de/buergernah/buergerservice/rathausauszug.