Der Anker, das Emblem des Ludwigshafener Stadtwappens, spielt bei drei neuen Verkaufsartikeln der Tourist-Information Ludwigshafen eine zentrale Rolle. Das teilt die Marketinggesellschaft Lukom mit.

So gibt es jetzt eine Ausstechform für die Weihnachtsbäckerei in Form eines Ankers. Sie ist fast sechs Zentimeter lang und vier Zentimeter breit. So kann laut Lukom „eine süße Verknüpfung zur Stadt am Rhein“ hergestellt werden. Die Ausstechform aus Blech kostet 2,50 Euro. Auch die Pfalznudel ist in Ankerform erhältlich. Die 250 Gramm-Packung enthält Nudeln aus Durum-Hartweizengrieß in einer Mischung gelber und roter Nudeln – die Grundfarben des Ludwigshafener Stadtwappens. Die natürlichen Färbemittel sind Paprika- und Rote-Bete-Pulver. Der Preis liegt bei 3,50 Euro.

Auch die Ludwigshafener Bade-Ente wird nun mit rotem Anker auf der Brust angeboten. Der Körper der Ente hat die Grundfarbe weiß. Verkauft wird sie laut Lukom in limitierter Auflage von 100 Stück für 3,50 Euro. Erhältlich sind alle drei Artikel ab sofort bei der Tourist-Information Ludwigshafen am Berliner Platz 1. Telefonisch sind die Mitarbeiter unter den Rufnummern 0621 5120-35 und -36 sowie per E-Mail an tourist-info@lukom.com erreichbar.