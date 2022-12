Beim LSV gibt es einen neuen Kurs der Schwimmschule: Am 7. Januar findet wieder das Vorschwimmen statt. Kinder mit Freude und Spaß am Element Wasser erlernen die technischen Grundlagen des Kraul-, Brust und Rückenschwimmens. Wer zwischen fünf und zehn Jahren alt ist und bereits das Seepferdchen besitzt, kann sich anmelden. Hierfür sollte das Kind, gerne per E-Mail an schwimmschule@lsv07.info, unter Angabe des Namens und des Geburtsdatums sowie der Telefonnummer vorab gemeldet werden.

Der Verein betont, dass es sich nicht um einen Schwimmkurs für Anfänger handelt. Vielmehr werden technische Grundlagen sowie weitere Schwimmkompetenzen, beispielsweise der Startsprung oder Tauchen, vermittelt. Im Anschluss an das Vorschwimmen startet ab 23. Januar immer montags und mittwochs die eigentliche Schwimmschule.

Der Verein freut sich, wenn möglichst viele junge Mitglieder in die Schwimmschule kommen. Trainingsort ist das Hallenbad Oggersheim, Hermann-Hesse-Straße 11.

https://lsv07.info/