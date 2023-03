Rudern erleben und selbst ausprobieren, diese Möglichkeit besteht am Sonntag, 16. April, von 12 bis 16 Uhr beim „Tag des offenen Bootshauses“ des Ludwigshafener Rudervereins von 1878 (LRV), Rheinpromenade 10, in Ludwigshafen-Süd. Der LRV zählt zu den erfolgreichsten Vereinen der Stadt, hat unzählige deutsche Meister, Weltmeister und Olympiateilnehmer hervorgebracht. Doch Rudern ist weit mehr: Es sei eine der wenigen Sportarten, die sowohl Muskelaufbau, Ausdauerleistung, Verbesserung der Koordination und mentale Klarheit bewirken, betont Öffentlichkeitsreferent Andreas Orth und nennt weitere Vorzüge. So könne man im Boot den Stress ablegen, in der Natur sein, den eigenen Körper spüren und dies alles in einer Gemeinschaft erleben. Rudern eignet sich für Kinder ab etwa zehn Jahren und kann bis ins hohe Alter betrieben werden, als Leistungs- wie auch als Breitensport. Wer in die Sportart hineinschnuppern und mit Ruderern ins Gespräch kommen, sich Tipps und Tricks holen möchte, kann dies beim „Tag des offenen Bootshauses“ tun. Neben einem Show-Rudern können Interessierte mit erfahrenen Ruderern übers Wasser schippern. Auch für das leibliche Wohl wird der LRV an diesem Tag sorgen.

Informationen unter www.ludwigshafener-rv.de