Der Ludwigshafener Ruderverein war mit drei Athleten und Athletinnen in fünf Bootsklassen beim nationalen U23-Wettkampf auf dem Baldeneysee in Essen am Start.

Sybille Schoolart (18) startete als Favoritin im Leichtgewichtsdoppelzweier der A-Juniorinnen (17 bis 18 Jahre) gemeinsam mit Charlotte Schwertfeger (18) aus Wiesbaden. Im Vorlauf knapp geschlagen, siegten sie im Hoffnungslauf souverän mit sechs Sekunden Vorsprung. Im Finale reichte es am Ende für den fünften Rang.

Schoolart startete mit Schwertfeger anschließend im Leichtgewicht Doppelvierer, gemeinsam mit Katharina Schulz (Leverkusen) und Emilia Maier (Ulm). Auch hier ging es nach Platz drei im Auftakt über den Hoffnungslauf, den das Quartett souverän für sich entschied. Im Finale arbeitete sich das Team der Ludwigshafenerin auf Platz drei vor, verlor diesen aber kurz vor dem Ziel und landete mit zwei Zehntelsekunden Abstand auf dem vierten Platz.

Silber und Bronze

Besser lief es für die zweite Ludwigshafener Athletin Johanna Müller (15), die im Juniorinnen Vierer mit Steuerfrau in einer Renngemeinschaft mit Marbach und Karlsruhe an den Start ging. Da hier insgesamt nur fünf Boote gemeldet hatten, gab es lediglich ein Bahnverteilungsrennen vor dem 1500m-Finale. Hier verwies das Team um Müller die Konkurrenz auf die Plätze. Die Renngemeinschaft aus vier Berliner Vereinen, die im Vorlauf noch auf Rang zwei ins Ziel gekommen war, steigerte sich allerdings, für Müller und ihr Boot blieben lediglich die Silbermedaillen.

Der dritte Ludwigshafener Johannes Bäumler (16) starte im Junioren B Achter (U17) und im Junioren B Vierer ohne Steuermann sogar als Medaillenanwärter. Entsprechend qualifizierte sich der Vierer als erstes Boot mit der besten Zeit beider Läufe direkt für das Finale. In einem unglaublich spannenden Endlaufrennen verpasste Bäumler (mit Lukas Dorfschmid, Maximilian Hammer und Magnus Pennigers aus Nürtingen und Rheinfelden) nach einen sehr guten Start den Sieg und holte Bronze. „Hier hat ein Ruderschlag den Unterschied gemacht“, stellte die Ludwigshafener Trainerin Carina Pollmer fest. Dieser Endlauf hatte Kraft gekostet. Im Achter schrammte Bäumler dann knapp an einer Medaille vorbei und wurde Vierter.