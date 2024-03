Ein Lottospieler aus Ludwigshafen hat in der Ziehung am vergangenen Mittwoch die sechs Richtigen vorhergesagt und über 570.000 Euro im Lotto gewonnen. Der Tipper hatte einen Normalschein im Internet ausgefüllt, der für vier Wochen galt. Die genaue Gewinnsumme beträgt 572.047,80 Euro. Eingesetzt hatte er dafür 116,20 Euro. Für den Jackpot in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro fehlte dem Ludwigshafener lediglich die richtige Superzahl 3. Sein Gewinn wird dem Lottospieler in Kürze auf sein Konto überwiesen, teilte Lotto Rheinland-Pfalz weiter mit. Die Chance auf den Gewinn im Lotto (6 aus 49) liegt etwa bei 1 zu 139 Millionen.