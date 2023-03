Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sie alle teilen die Leidenschaft für den Fußball und den guten Zweck: Am 7. September findet das Benefizspiel der Lotto-Elf, um 18.30 Uhr, beim BSC Oppau statt. Mit dabei: Große Fußball-Legenden.

Europameister und FCK-Legende Hans-Peter Briegel erinnert sich gerne an seine Kindheitserinnerung in Oppau: „Wir haben früher als Kinder immer Verwandte von mir in Oppau besucht. Damals