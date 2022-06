Ein absoluter Glückspilz aus dem Raum Ludwigshafen hat am Mittwochabend in der Zusatzlotterie Spiel 77 über 2,5 Millionen Euro gewonnen – und zwar mit einem Lotto-Normalschein, der nur für zwei Ziehungen galt, wie die Lottogesellschaft Rheinland-Pfalz mitteilt. Die Gewinnsumme beträgt demzufolge 2.577.777 Millionen Euro, eingesetzt worden seien dafür lediglich 10,95 Euro. „Das ist der zweite Gewinn in Millionenhöhe, der in diesem Jahr in Rheinland-Pfalz getroffen wurde“, freut sich auch der rheinland-pfälzische Lotto-Geschäftsführer Jürgen Häfner. Da der Spielschein ohne Kundenkarte abgegeben worden sei, müsse sich die oder der Glückliche bei Lotto Rheinland-Pfalz melden, um den Gewinn geltend zu machen. Abgegeben wurde der Tipp in einer Annahmestelle in Ludwigshafen.