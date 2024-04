Die Deutsch-Französische Gesellschaft (DFG) hat prominenten Zuwachs bekommen: Die Stadt Lorient ist dem Verein beigetreten, der sich um die Kontakte in der Städtepartnerschaft zwischen Ludwigshafen und der Hafenstadt in der Bretagne kümmert. Derzeit sind Sozialarbeiter aus Lorient zu Gast in Ludwigshafen, die sich unter anderem über die Suppenküche in der Apostelkirche, Seniorentreffs, die Schulsozialarbeit oder die Jugendfarm in der Pfingstweide informieren. Begleitet werden die Franzosen von der DFG.