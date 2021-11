Am 3. Dezember 2020 ist sie positiv auf Corona getestet worden – was dann folgte, waren für Anna Blum* Monate, in denen sie die Kontrolle über ihren Körper verlor. Wie sie sich durch diese Zeit gekämpft hat, welche Langzeitfolgen sie heute noch ausbremsen und warum sie trotzdem dankbar ist.

*Name von der Redaktion geändert

Weiterlesen